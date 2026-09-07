Радио Судного дня разразилось светлым Благовестом вместо привычных страшилок

Радио Судного дня вновь озадачило конспирологов. На этот раз на загадочной волне прозвучало нечто вовсе не драматичное или ужасающее. Радиостанция выдала светлое православное слово — Благовест. Об этом сообщает телеграм-канал УВБ-76, отслеживающий активность трансляций.

«НЖТИ 26321 БЛАГОВЕСТ 6674 6172 АНОДОЛЮЭС 8538 6728», — говорится в тексте.

Ранее УВБ-76 уже удивляла слушателей необычной активностью. 3 сентября «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сразу два кодовых слова — «БАБКИН» и «ОРГАНИЧНЫЙ», а позже в тот же день прозвучало ещё одно сообщение.