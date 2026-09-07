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Регион
Опубликовано 7 сентября, 14:29

Радио Судного дня разразилось светлым Благовестом вместо привычных страшилок

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Радио Судного дня вновь озадачило конспирологов. На этот раз на загадочной волне прозвучало нечто вовсе не драматичное или ужасающее. Радиостанция выдала светлое православное слово — Благовест. Об этом сообщает телеграм-канал УВБ-76, отслеживающий активность трансляций.

«НЖТИ 26321 БЛАГОВЕСТ 6674 6172 АНОДОЛЮЭС 8538 6728», — говорится в тексте.

«Жужжалка» заговорила после четырёх дней тишины: в эфире — «героический»
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Ранее УВБ-76 уже удивляла слушателей необычной активностью. 3 сентября «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сразу два кодовых слова — «БАБКИН» и «ОРГАНИЧНЫЙ», а позже в тот же день прозвучало ещё одно сообщение.

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Татьяна Миссуми
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