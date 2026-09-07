«Жужжалка» заговорила после четырёх дней тишины: в эфире — «героический»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала загадочное сообщение после четырёх дней молчания. Сигнал зафиксировали 7 сентября в 12:41 мск, сообщает ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

В эфире прозвучала последовательность из букв, цифр и кодового слова: «НЖТИ 80955 ГЕРОИЧЕСКИЙ 3168 7764».

УВБ-76 большую часть времени транслирует монотонный повторяющийся сигнал, за который получила неофициальное название «Жужжалка». Голосовые сообщения появляются значительно реже. Смысл передаваемых кодовых комбинаций публично не раскрывается. Предназначение самой станции также официально не подтверждено, поэтому связывать отдельные сигналы с конкретными событиями оснований нет.

Ранее УВБ-76 уже удивляла слушателей необычной активностью. 3 сентября «Радиостанция Судного дня» передала в эфир сразу два кодовых слова — «БАБКИН» и «ОРГАНИЧНЫЙ», а позже в тот же день прозвучало ещё одно сообщение.