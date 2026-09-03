Загадочная «Радиостанция Судного дня» активировалась на фоне выступления Путина

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое сообщение во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В эфире станции прозвучала кодовая фраза: «НЖТИ 28169 БАБКИН 1036 8908 ОРГАНИЧНЫЙ 7247 1156».

УВБ-76 регулярно передаёт короткие сообщения с наборами букв и цифр, однако их смысл не раскрывается. Радиостанция получила известность среди радиолюбителей ещё в советские годы благодаря постоянному монотонному сигналу, из-за которого её также называют «жужжалкой».

Вокруг УВБ-76 существует множество версий о её предназначении — от системы связи до элементов военной инфраструктуры. При этом официальных подтверждений этим теориям нет. Ранее 30 августа станция передала единственное за сутки сообщение. Его содержание озвучил голос в эфире: «НЖТИ 98908 ОГОНЕК 9004 4171». 27 августа в 16:49 по московскому времени прозвучали слова «Пропитание» и «Механичный».