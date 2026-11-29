Радиоперехват вскрыл побег солдата ВСУ с позиции из-за нехватки воды
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Украинский военнослужащий с позывным Прима оставил позицию в Запорожской области из-за нехватки питьевой воды. Об этом свидетельствует радиоперехват переговоров бойцов ВСУ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости».
Во время разговора командир предупредил подчинённых, что поставок воды и сигарет не будет. Это вызвало недовольство военнослужащих. Один из них пожаловался, что оставшуюся воду приходится делить между сослуживцами.
«Сейчас разольём по полчашки, вот и плата за работу, за чашку воды, не то что за сигарету. Я валю, короче», — заявил боец с позывным Прима.
К слову, ещё в августе военнослужащие 121-й бригады территориальной обороны Украины пожаловались командованию на нехватку питьевой воды, продовольствия и медикаментов, а также отсутствие ротации на Запорожском направлении. После публичного обращения, по словам родственников военных, бойцов лишили связи с внешним миром.