Украинский военнослужащий с позывным Прима оставил позицию в Запорожской области из-за нехватки питьевой воды. Об этом свидетельствует радиоперехват переговоров бойцов ВСУ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости».

Во время разговора командир предупредил подчинённых, что поставок воды и сигарет не будет. Это вызвало недовольство военнослужащих. Один из них пожаловался, что оставшуюся воду приходится делить между сослуживцами.

«Сейчас разольём по полчашки, вот и плата за работу, за чашку воды, не то что за сигарету. Я валю, короче», — заявил боец с позывным Прима.