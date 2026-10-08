«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя сигналами «Мнительный» и «Купол»

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир два новых сообщения — «Мнительный» и «Купол». Сигналы прозвучали вечером в среду, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу станции.

Первую передачу зафиксировали в 19:05 мск. В эфире прозвучало слово «Мнительный». Спустя примерно полтора часа, в 20:36 мск, станция передала второе сообщение — «Купол».

Содержание и назначение этих сообщений официально не раскрываются. УВБ-76 большую часть времени транслирует повторяющийся звуковой сигнал, однако периодически в её эфире звучат голосовые сообщения со словами и цифровыми комбинациями.

Станцию создали в 1970-х годах. Она работает на коротких волнах и получила неофициальное название «жужжалка» из-за характерного сигнала, который постоянно звучит в эфире. В СМИ и среди радиолюбителей её также называют «Радиостанцией Судного дня».

Ранее сообщалось, что 3 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «Бугопух». Его зафиксировали утром около 08:08 мск. В тот же день станция вышла в эфир ещё раз: спустя примерно час прозвучало слово «Клиросгиб». За день до этого наблюдатели также фиксировали сообщения «Акушерка» и «Метиленовый». Обычно значение подобных голосовых передач публично не объясняют.