Рафинья установил рекорд «Барселоны» по голам на старте сезона

Капитан испанской «Барселоны» Рафинья забил три мяча «Севилье» и довёл личный результат до 14 голов в восьми матчах сезона. Бразилец стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь такой результативности за этот отрезок.

При этом матч для каталонцев начался с пропущенного мяча. На 19-й минуте Юссуф Фофана отправил мяч в ворота ударом головой после подачи Феликса Коррейи. «Барселона» ответила практически сразу — Рафинья получил передачу Андреаса Кристенсена, убрал защитника и пробил в дальний угол. После перерыва бразилец снова оказался там, где нужно. Ламин Ямаль подобрал отскок и навесил в штрафную, а Рафинья выиграл верховую борьбу и забил второй мяч.

До полного хет-трика ему оставалось совсем немного: на 64-й минуте футболист попал в штангу. Пятый минутой позже Ямаль снова стал автором голевой передачи — на этот раз он вывел Рафинью на удар, после которого тот мягко перебросил вратаря. Таким образом, бразилец повторил свой результат трёхдневной давности: в предыдущем матче он трижды поразил ворота «Расинга» при победе «Барселоны» со счётом 7:2. Теперь на его счету 14 голов во всех турнирах.

«Барселона» благодаря победе над «Севильей» продлила победную серию на старте сезона до восьми матчей.

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