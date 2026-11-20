Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Таджикистан 20 ноября. В аэропорту Душанбе его лично проводил Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе лидера азиатской страны.

Во время встречи президенты обсудили развитие сотрудничества между двумя странами. Особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям, вопросам безопасности, а также культурным и гуманитарным связям.

Кроме того, Путин и Рахмон затронули отдельные региональные и международные вопросы. После завершения переговоров глава Таджикистана приехал в международный аэропорт Душанбе, чтобы проводить российского коллегу.

Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров Путина и Рахмона в президентской резиденции в Душанбе. Среди запланированных тем встречи были сотрудничество на афганском направлении и дальнейшая работа 201-й российской военной базы в Таджикистане.