Рахмон встретил и лично проводил: Путин завершил визит в Таджикистан
Путин завершил рабочий визит в Таджикистан
Обложка © Пресс-служба президента Таджикистана
Президент России Владимир Путин завершил рабочий визит в Таджикистан 20 ноября. В аэропорту Душанбе его лично проводил Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе лидера азиатской страны.
Во время встречи президенты обсудили развитие сотрудничества между двумя странами. Особое внимание уделили торгово-экономическим отношениям, вопросам безопасности, а также культурным и гуманитарным связям.
Кроме того, Путин и Рахмон затронули отдельные региональные и международные вопросы. После завершения переговоров глава Таджикистана приехал в международный аэропорт Душанбе, чтобы проводить российского коллегу.
Ранее Life.ru сообщал о начале переговоров Путина и Рахмона в президентской резиденции в Душанбе. Среди запланированных тем встречи были сотрудничество на афганском направлении и дальнейшая работа 201-й российской военной базы в Таджикистане.
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