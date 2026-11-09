На Харьковском направлении у украинских военнослужащих участились случаи тяжёлых заболеваний лёгких, включая пневмонию и рак. Как утверждает близкий к группировке войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер», причиной ухудшения здоровья бойцов ВСУ стало продолжительное пребывание на передовой без смены личного состава.

«Из-за длительного нахождения на позициях без ротации у боевиков ВСУ массово развиваются воспаление и рак лёгких. Украинское командование отказывается выплачивать компенсацию украинским военным», — говорится в публикации.

Одновременно в Харьковской области сохраняется напряжённая для ВСУ обстановка на линии соприкосновения. Российские штурмовые группы продолжают наступательные действия, постепенно продвигаясь к югу и усиливая давление на позиции противника. Согласно сводке «Северного ветра», украинские подразделения пытаются удержать занимаемые рубежи и оказывают ожесточённое сопротивление.

Накануне поступили сообщения о продвижении российских военных на Волчанском и Великобурлукском участках фронта. Подразделения ВС РФ, по данным «Северного ветра», улучшили своё положение вблизи нескольких населённых пунктов, включая Приколотное, Малый Бурлук и Шевченково Первое. Удары по тыловым объектам украинской армии наносили авиация и беспилотники.