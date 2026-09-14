Рак из-за выпрямления волос? Химик объяснил, что не так с громким иском к L'Oréal

Исследований, доказывающих прямую связь выпрямляющих кремов для волос с появлением онкологических заболеваний, не существует, а иск штата Аризона к косметической компании не имеет достаточных оснований. Данное заявление в беседе с Life.ru заявил химик-технолог Павел Ларский.

Иск построен на исследовании, в котором сами исследователи говорят о том, что их цифры нужно перепроверить и провести дополнительные исследования. Дело в том, что в тех анкетах, которые они указывали, не был прописан конкретный вид выпрямляющего состава. А это очень важно, так как разные выпрямляющие активы имеют разный токсикологический профиль. Павел Ларский Химик-технолог, разработчик косметических средств для волос

Ларский отметил, что речь идёт о профессиональной продукции. В США из-за высокой доли афроамериканского населения такие составы продаются в свободном доступе, как обычная краска в российских сетевых магазинах. В России они широкого распространения не получили: потребители обычно идут к конкретному мастеру, который работает в подходящих условиях. Это и вентиляция, и средства индивидуальной защиты, и главное правило — не наносить состав на кожу головы.

«Даже в инструкции к применению средства от бренда L'Oreal всё это прописано: нельзя наносить и втирать в кожу головы эти составы. Их составы работают по типу щелочного гидролиза. То есть в составе находится компонент, который при взаимодействии со второй фазой будет образовывать щелочной агент, который, в свою очередь, и будет выпрямлять волос с помощью разрушения дисульфидных связей. Производитель прямо и чётко прописал в инструкции не наносить на кожу. Но мы с вами понимаем, что так как это чаще всего делается в домашних условиях в их стране», — отметил специалист.

По мнению химика, судебная практика в Штатах развита шире, чем в других странах, поэтому там нередко рассматриваются абсурдные иски. Крупные производители вроде L'Oreal, подчеркнул он, не станут рисковать репутацией и доходом, выпуская заведомо опасную продукцию. Такой задачи не ставит перед собой ни одна компания.

«То есть, повторюсь, нет исследований, доказывающих прямое воздействие продуктов из выпрямляющих кремов для волос на появление онкологических заболеваний. Наш организм — это сложная биологическая система, в которой простым нанесением составов на поверхность кожи очень сложно навредить. В нашей стране люди не занимаются самостоятельным выпрямлением волос химическими составами, они идут к специализированным мастерам, которые знают, как минимизировать любые риски», — подытожил эксперт.

Напомним, генеральная прокуратура американского штата Аризона подала иск против компании L’Oréal, обвинив её в продаже средств для химического выпрямления волос без предупреждения покупательниц о рисках. Ответчиками по делу выступают L’Oréal USA, материнская структура и компания Softsheen. В надзорном ведомстве штата полагают, что корпорация нарушила местные законы о защите прав потребителей. Претензии касаются продукции, которая особенно активно продавалась среди афроамериканок. По версии обвинения, в этих средствах могут содержаться или образовываться соединения с потенциальными канцерогенными свойствами, а покупательниц должным образом о рисках не уведомляли. Речь идёт о возможной связи их использования с повышенным риском рака матки и яичников.