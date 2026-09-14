Вы этого не достойны: L’Oréal обвинили в продаже средств для волос, вызывающих рак

Власти Аризоны подали в суд на L’Oréal из-за средств для химического выпрямления волос. Генпрокуратура штата утверждает, что косметический гигант продавал и рекламировал такую продукцию, не предупреждая покупательниц о возможной связи её использования с повышенным риском рака матки и яичников.

Иск подала генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйс. Ответчиками выступают L’Oréal USA, материнская компания и Softsheen. В Генпрокуратуре штата считают, что компания нарушила законы о защите потребителей.

Претензии касаются химических средств для выпрямления волос, которые особенно активно продавались афроамериканкам. По версии обвинения, в такой продукции могут содержаться или образовываться вещества с потенциальными канцерогенными свойствами, а покупательниц должным образом о возможных рисках не информировали.

«L’Oréal знала или должна была знать об опасностях, связанных с этими средствами для выпрямления волос», — заявила Мэйс.

Штат требует взыскать с компании штрафы и компенсации, а также запретить дальнейшую продажу продукции без предупреждений о потенциальном онкологическом риске.

В основе претензий в том числе лежат научные исследования. В 2022 году специалисты Национального института здравоохранения США изучили данные почти 34 тысяч женщин и обнаружили: у тех, кто использовал химические выпрямители чаще четырёх раз в год, рак матки диагностировали более чем вдвое чаще, чем у женщин, которые ими не пользовались. При этом сами исследователи подчёркивали, что речь идёт об ассоциации и необходимы дополнительные работы для определения конкретных веществ, которые могут отвечать за этот эффект.

L’Oréal отрицает, что научные данные доказывают причинно-следственную связь между её продукцией и развитием онкологических заболеваний, и заявляет об уверенности в безопасности своих средств. Компания уже столкнулась в США с тысячами аналогичных исков от женщин и их семей.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные NIH связали частое использование химических средств для выпрямления волос с повышенным риском рака матки. За участницами исследования наблюдали около 11 лет, однако конкретные бренды и отдельные компоненты продукции учёные тогда не изучали.