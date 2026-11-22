Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон призналась, что перенесённое онкологическое заболевание навсегда изменило её не только физически, но и эмоционально. 44-летняя супруга британского наследника престола поделилась личными переживаниями в новом документальном фильме Heal («Исцеление»), премьера которого состоится 29 ноября на BBC. Об этом сообщает The Guardian.

«Рак меняет тебя. Он меняет твоё тело, меняет тебя физически. Но есть гораздо более глубокие изменения, которые происходят после такого диагноза», — говорит Кейт в опубликованном трейлере.

Основой фильма стало необычное испытание, которое принцесса прошла в июне 2026 года. Менее чем за сутки она поднялась на три высочайшие горные вершины Великобритании — Бен-Невис в Шотландии, Скофел-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе.

Во время путешествия Миддлтон общалась с людьми, столкнувшимися с онкологическими заболеваниями, и размышляла о том, как найти надежду и радость даже в условиях неопределённости.

Особенно трогательный момент произошёл во время разговора с младшим братом Джеймсом. Принцесса призналась, что после окончания химиотерапии так и не позвонила в специальный колокол, которым пациенты британских онкологических клиник традиционно отмечают завершение лечения.

Джеймс предположил, что восхождение на три горные вершины может стать для сестры символической заменой этому ритуалу.

Кейт Миддлтон объявила о своём онкологическом диагнозе в марте 2024 года. В сентябре того же года она завершила курс химиотерапии, а в январе 2025-го сообщила, что болезнь находится в ремиссии.

Документальный фильм выйдет на BBC One 29 ноября, а уже 30 ноября его покажут американским зрителям на NBC. Средства от международного распространения картины направят благотворительной организации The Royal Marsden Cancer Charity, связанной с клиникой, где лечилась принцесса.