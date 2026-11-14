Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон неожиданно заговорила на валлийском языке во время благотворительного эфира Би-би-си Radio 2. Она записала послание для телеведущего Оуэйна Уина Эванса, который преодолевал сотни километров на велосипеде ради помощи детям. Произношение супруги принца Уильяма настолько впечатлило журналиста, что он назвал его безупречным. Об этом сообщает журнал People.

Сюрприз прозвучал утром 13 ноября в программе The Sara Cox Breakfast Show. Ведущая Сара Кокс предупредила Эванса, что для него приготовили необычное послание от представительницы королевской семьи. После этого в эфире включили голосовое сообщение Кейт, полностью записанное на валлийском.

«Доброе утро, Оуэйн. Это Кэтрин. Ты отлично справляешься. Продолжай в том же духе! Желаю тебе всего самого лучшего!» — сказала принцесса.

Реакция Эванса оказалась не менее яркой, чем само поздравление. Услышав знакомый голос, радиоведущий несколько раз воскликнул от удивления, а затем перевёл обращение для слушателей. Когда Сара Кокс спросила, насколько хорошо Миддлтон произнесла валлийские слова, журналист ответил, что всё было идеально.

Неожиданное обращение прозвучало в последний день благотворительного велопробега 4 Nations Cycle Challenge. За пять дней 42-летний Эванс проехал почти 400 миль — около 640 километров — через Шотландию, Северную Ирландию, Англию и Уэльс. Маршрут начался в Глазго и завершился в Кардиффе. Акция проходила в поддержку программы BBC Children in Need, которая помогает детям и подросткам из социально уязвимых семей.

Кейт оказалась не единственной знаменитостью, поддержавшей радиоведущего. Напутствие ему также записал барабанщик группы Queen Роджер Тейлор. Музыкант призвал Эванса не сдаваться на последних километрах и напомнил ему о знаменитой песне Don't Stop Me Now. За время поездки ведущему удалось собрать для благотворительной организации миллионы фунтов стерлингов.

Впрочем, владение валлийским языком не стало совершенно новым увлечением для британской королевской семьи. Принц Уильям ещё в 2022 году рассказывал, что изучает повседневные выражения. В марте 2026 года супруги записали совместное видеопоздравление с Днём святого Давида на валлийском языке, а во время поездки по Уэльсу общались с участниками местного языкового клуба. Тогда Кейт с улыбкой поинтересовалась, собираются ли их проверять на знание языка.

Ранее Life.ru рассказывал, что 11 ноября Кейт Миддлтон откровенно призналась в трудностях восстановления после рака. В интервью журналу Country Life принцесса призналась, что возвращение к обычной жизни после лечения оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. По словам Кейт, врачи заранее предупреждали её о чередовании хороших и плохих дней. Одним из главных способов справляться с последствиями болезни для неё стали прогулки и общение с природой.