13-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Джордж, удивил публику своими художественными способностями. Британский журнал Country Life впервые опубликовал его рисунок зимородка, выполненный цветными карандашами.

На иллюстрации будущий наследник престола изобразил птицу с ярким зелёно-жёлтым оперением, сидящую на ветке. Работу Джордж создал дома, когда ему было 12 лет, однако широкой публике её представили только сейчас.

Рисунок вошёл в специальный 300-страничный выпуск Country Life от 11 ноября, приглашённым редактором которого стал отец мальчика принц Уильям. Наследник британского престола готовил номер на протяжении шести месяцев. Главными темами издания стали природа, защита окружающей среды и жизнь британской глубинки.

Любовь к рисованию у Джорджа проявилась ещё в детстве. В 2022 году Кейт и Уильям уже показывали его рождественский рисунок с северным оленем. А в 2025-м принцесса Уэльская поделилась семейными портретами, которые они вместе с детьми нарисовали во время творческого занятия. Художественные способности мальчик, возможно, унаследовал от матери, изучавшей историю искусств в университете, и дедушки Карла III, который много лет увлекается акварельной живописью.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июле принц Джордж отметил 13-летие. В честь праздника родители опубликовали новый официальный портрет сына, сделанный фотографом Мэттом Портеусом. Тогда же стало известно о подготовке юного наследника к обучению в престижном Итонском колледже. Джордж занимает второе место в очереди на британский престол после своего отца.

Кроме того, весной Кейт Миддлтон и принц Уильям представили публике нового члена семьи — кокер-спаниеля Отто. Снимки питомца опубликовали в честь его первого дня рождения. Пёс также появился на семейной фотографии вместе с Джорджем, Шарлоттой, Луи и их родителями. Рядом с ним позировала его мать Орла, которая живёт у Уэльских с 2020 года.