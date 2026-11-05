Жительница села Подстепное Херсонской области Раиса Сосунович чудом уцелела при ракетном ударе, уничтожившем её дом. Женщину спасло то, что незадолго до попадания она вышла во двор проверить корову, рассказала пострадавшая ТАСС в пункте временного размещения в Запорожской области.

«Там сильно стреляли. Я же говорю: я вышла к корове, думала там поубирать. Прихожу, корова лежит [разорванная] на кусочки. Смотрю — летит ракета и как раз в дом. Меня спасло, что я вышла на улицу», — поделилась Сосунович.

По словам женщины, её дом в Подстепном Алёшкинского района оказался полностью разрушен после удара ракеты ВСУ. В момент попадания хозяйки внутри не оказалось.

Раиса прожила в родном селе всю жизнь. После потери дома она была вынуждена переехать к родственникам в Раденск, надеясь найти там безопасное убежище.

Однако и в Раденске обстановка оставалась неспокойной. В результате женщина решила покинуть район и обратилась за помощью к волонтёрам.

С их содействием Сосунович добралась сначала до Ростова-на-Дону, а затем до Мелитополя. Сейчас она находится в пункте временного размещения, где рассказала журналистам о пережитом.