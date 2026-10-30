«Как Бог даст, так и будет»: Жительница Алешек объяснила, почему не хочет покидать родной город

Жительница Алешек Херсонской области Галина Володина отказалась покидать город вместе с гуманитарной миссией, опасаясь, что больше никогда не сможет вернуться домой. Женщина живёт одна и считает, что в её возрасте начинать жизнь с нуля на новом месте уже слишком тяжело. Об этом она рассказала корреспонденту Life.ru, предоставившему кадры беседы.

Жительница Алешек Галина Владимировна объяснила, почему не станет покидать город. Видео © Life.ru

«Думаю, если я выеду, я уже не вернусь. И где тут, ну нет такого места, чтобы мне там остановиться, поэтому уже как Бог даст, так и будет», — поделилась Галина Владимировна.

По словам женщины, повседневная жизнь в городе стала настоящим испытанием. Как утверждает Володина, электричества в Алешках нет уже три года, газа — полтора года, а мобильная связь отсутствует вовсе. Особенно остро стоит вопрос приготовления пищи: купить или заказать газовый баллон практически невозможно.

Пенсионерка рассказала, что живёт в частном доме. Муж умер, а сын находится в Раденске, где, по её словам, обстановка не лучше. Собственный огород не спасает: сил и воды для полива у женщины нет. Питаться приходится старыми запасами и продуктами, которые привозят из соседних населённых пунктов.

Несмотря на тяжёлые бытовые условия, Галина Володина надеется на улучшение ситуации. Прежде всего она хотела бы, чтобы в город наладили доставку необходимых товаров, в том числе бытового газа. При этом решение остаться дома женщина менять не намерена.

Ранее Life.ru сообщал, что жители Алешек обратились к уполномоченным по правам человека России и Украины с просьбой организовать ещё одну гуманитарную миссию. Особое внимание горожане попросили уделить лежачим больным, которые не могут самостоятельно покинуть свои дома и нуждаются в медицинской помощи. Нынешняя гуманитарная операция проходит в условиях временного прекращения огня и предусматривает доставку необходимых грузов, а также добровольный выезд жителей.