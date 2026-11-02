В Крынках Херсонской области женщина получила ранение, пытаясь найти мужа после обстрела, в котором он, предположительно, погиб. Наталья Бондаренко отправилась на поиски супруга, поскольку не верила сообщениям о его смерти. Об этом она рассказала ТАСС.

Во время поисков женщина сама оказалась под обстрелом. Получив ранение, она нуждалась в срочной медицинской помощи. По словам Бондаренко, до больницы её доставили российские военнослужащие. Женщина считает, что именно это спасло ей жизнь.

Бондаренко утверждает, что не получала официального извещения о смерти мужа и не знает, при каких обстоятельствах он погиб.