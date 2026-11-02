Жительница Крынок получила ранение, разыскивая погибшего при обстреле мужа
Обложка © Life.ru
В Крынках Херсонской области женщина получила ранение, пытаясь найти мужа после обстрела, в котором он, предположительно, погиб. Наталья Бондаренко отправилась на поиски супруга, поскольку не верила сообщениям о его смерти. Об этом она рассказала ТАСС.
Во время поисков женщина сама оказалась под обстрелом. Получив ранение, она нуждалась в срочной медицинской помощи. По словам Бондаренко, до больницы её доставили российские военнослужащие. Женщина считает, что именно это спасло ей жизнь.
Бондаренко утверждает, что не получала официального извещения о смерти мужа и не знает, при каких обстоятельствах он погиб.
Ранее Кремль положительно оценил взаимодействие российских и украинских омбудсменов при проведении гуманитарной операции в Алешках. Миссия предусматривала доставку помощи и добровольный выезд жителей. Тем, кто решил покинуть город, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление — Россию или Украину. Для перевозки людей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Отдельный транспорт предусмотрели для лежачих пациентов.