Ракетки вместо клавиатур: Команда NMH взяла золото на турнире российских СМИ

Команда News Media Holding заняла первое место в Бронзовом финале закрытого турнира по настольному теннису среди крупнейших российских СМИ. Второй Кубок «РГ Медиа» прошёл 17 октября в московских «Лужниках», объединив журналистов и сотрудников ведущих редакций и медиахолдингов.

Команда NMH выиграла в бронзовой лиге закрытого турнира по настольному теннису среди СМИ. Фото © Life.ru

В этом году за награды боролись девять команд — на одну больше, чем на первом турнире. Каждая выставила по три игрока, поэтому всего за теннисными столами встретились 27 участников. Помимо News Media Holding, свои составы представили «Известия», «Вечерняя Москва», «РГ Медиа», Rambler&Co, «Русская Медиагруппа», «Мультимедиа Холдинг», «ИМ Медиа» и впервые присоединившийся к соревнованиям издательский дом «Коммерсантъ».

Соревнования проходили в два этапа. Сначала команды сыграли квалификационные матчи, после которых продолжили борьбу в Золотом, Серебряном и Бронзовом плей-офф. Такая система позволила всем участникам побороться за призовые места независимо от результатов стартовых встреч.

В «Лужниках» во второй раз прошёл Кубок «РГ Медиа» по настольному теннису. Фото © Life.ru

По итогам Бронзового финала победителем стал News Media Holding. Второе место заняла команда «Мультимедиа Холдинга», третье — «Русская Медиагруппа». В Золотом финале первенствовали «Известия», за которыми расположились «РГ Медиа» и «ИМ Медиа». Серебряный финал выиграл Rambler&Co, оставив позади «Вечернюю Москву» и издательский дом «Коммерсантъ».

Представитель News Media Holding Андрей Курипятник рассказал, что турнир позволил участникам встретиться с коллегами и оценить спортивную подготовку соперников.

«Отличные впечатления, уже не первый год участвуем. Команды как на подбор, все собранные. Очень приятно, что все медиа объединились в одну большую тусовку и теперь показывают класс за теннисным столом», — поделился он.

Выпускающий редактор Национальной службы новостей Вячеслав Машковский, выступавший за «Мультимедиа Холдинг», также отметил возможность лично познакомиться с коллегами, с которыми прежде общался только онлайн. По его словам, команда участвует в Кубке второй год подряд и рассчитывает вернуться на соревнования в следующем сезоне.

Матчи проходили одновременно на четырёх столах по правилам RTTF. За соблюдением регламента следила судейская коллегия Федерации настольного тенниса, в состав которой вошли в том числе арбитры международного класса. Результаты учитывались в рейтинговой системе RTTF/TTW. Лучшим игроком всего турнира стал Евгений Ревин из «Известий».

Организатором Кубка выступила «Российская газета» при поддержке Департамента спорта Москвы. По итогам соревнований победителям и призёрам вручили почётные дипломы и памятные подарки. Участники выразили надежду, что встречи за теннисными столами станут постоянной традицией медиасообщества.

Ранее Life.ru рассказывал о первом Кубке «РГ Медиа» по настольному теннису, состоявшемся в «Лужниках» в 2025 году. Тогда за награды боролись 24 представителя российских СМИ, а победителем золотого дивизиона стала команда Rambler&Co.