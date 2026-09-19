Ракетные объекты в обмен на деньги: В Иране казнили осуждённого за работу на «Моссад»

В Иране привели в исполнение смертный приговор Хосейну Падерану, осуждённому за передачу секретных сведений израильской разведке «Моссад». Данную информацию опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.

По версии иранской стороны, мужчина сотрудничал с американскими и израильскими спецслужбами. Передаваемая информация касалась ракетных и других военных объектов в провинции Исфахан. В материале также утверждается, что Падеран признал получение денежного вознаграждения за предоставленные данные.

Напоним, 13 мая в Иране повесили Эхсана Афреште, обвинённого в сотрудничестве с «Моссадом». По данным следствия, мужчина прошёл специальную подготовку под руководством израильской спецслужбы на территории Непала. За время работы на Тель-Авив он овладел английским, французским языками и ивритом. Установлено, что иранец действовал под псевдонимом «Джеймс». Связь с кураторами он поддерживал через электронную почту и мессенджеры. Первые задания Афреште выполнял, работая под прикрытием водителя интернет-такси.