Ракеты для рейнджеров: Наши бойцы вскрыли и разнесли спецназ ВСУ под Харьковом

В Харьковской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций Украины. О целях сообщает «‎Северный ветер».

По словам бойцов «Севера», подтверждены потери среди сержантского состава подразделения. Их численность они не уточнили. Удар пришёлся по объекту в районе Ивановки Чугуевского района.

Ранее также сообщалось, что российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ, а также места хранения беспилотников.