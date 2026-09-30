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Специальная военная операция

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Опубликовано 30 сентября, 14:13

Ракеты для рейнджеров: Наши бойцы вскрыли и разнесли спецназ ВСУ под Харьковом

Под Харьковом уничтожен пункт дислокации рейнджерского полка ССО Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Харьковской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций Украины. О целях сообщает «‎Северный ветер».

По словам бойцов «Севера», подтверждены потери среди сержантского состава подразделения. Их численность они не уточнили. Удар пришёлся по объекту в районе Ивановки Чугуевского района.

«‎Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ после сброса ФАБ-1500
«‎Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ после сброса ФАБ-1500

Ранее также сообщалось, что российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ, а также места хранения беспилотников.

Больше оперативных материалов о действиях российских военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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