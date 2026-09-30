Ракеты для рейнджеров: Наши бойцы вскрыли и разнесли спецназ ВСУ под Харьковом
Под Харьковом уничтожен пункт дислокации рейнджерского полка ССО Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Харьковской области ракетным ударом уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка Сил специальных операций Украины. О целях сообщает «Северный ветер».
По словам бойцов «Севера», подтверждены потери среди сержантского состава подразделения. Их численность они не уточнили. Удар пришёлся по объекту в районе Ивановки Чугуевского района.
Ранее также сообщалось, что российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ, а также места хранения беспилотников.
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