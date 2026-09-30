ВС РФ поразили склады боеприпасов и объекты ВСУ в 154 районах

Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ, а также места хранения беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались украинской армией. В перечень целей также вошли пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Всего объекты были поражены в 154 районах. Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по складам боеприпасов, горючего и площадкам хранения беспилотников ВСУ в 142 районах. Тогда Минобороны РФ также заявляло о поражении пунктов временной дислокации украинских формирований. В ведомстве уточняли, что для ударов применялись авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.