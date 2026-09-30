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Опубликовано 30 сентября, 13:30

«‎Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ после сброса ФАБ-1500

ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области бомбами ФАБ-1500

Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Российские военные нанесли удары по двум объектам ВСУ в Харьковской области, применив фугасные авиабомбы ФАБ-1500 и управляемые ракеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в Харьковской области бомбами ФАБ-1500. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Целями стали пункт временной дислокации украинских подразделений и центр управления беспилотниками. Для поражения использовались авиабомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), а также многоцелевые управляемые ракеты. Российское оборонное ведомство опубликовало видеозапись ударов по указанным объектам.

МО показало видео сброса ФАБ-1500 на пункты дроноводов ВСУ на Сумщине и в ДНР
МО показало видео сброса ФАБ-1500 на пункты дроноводов ВСУ на Сумщине и в ДНР

Ранее Life.ru сообщал об ударах российской авиации по пунктам ВСУ в ДНР и Харьковской области. 25 сентября Минобороны РФ заявило о поражении места размещения военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Маяки. Другой целью стал центр управления беспилотниками в Харьковской области.

Больше оперативных материалов о действиях российских военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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