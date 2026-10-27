Ракеты «Фламинго» оказались важнее как пиар, чем как супероружие, признали на Украине

Украинская крылатая ракета «Фламинго» создавалась прежде всего как политический сигнал России, а не как оружие, способное самостоятельно изменить ход конфликта. Об этом рассказала глава компании-разработчика Fire Point Ирина Терех. По её словам, на проект изначально не возлагали надежд как на некое «супероружие».

«Я думаю, что она была гораздо важнее как политическое заявление, чем как какая-то супер-пупер-вундервафля. Ставки как на супер-пупер-вундервафлю на неё никогда не делались», — объяснила руководитель предприятия.

Терех рассказала, что Fire Point первоначально занималась разработкой баллистических ракет, однако этот процесс оказался сложным и продолжительным. Поэтому компания решила параллельно создать более простую систему, используя уже освоенные технологии. Так появился проект «Фламинго».

Главной задачей ракеты, по словам главы Fire Point, была демонстрация возможности Украины наносить удары по удалённым объектам на российской территории. Терех утверждает, что с этой функцией разработка справляется.