Американским налогоплательщикам могут грозить расходы на сумму более 10 миллиардов долларов в случае, если Конгресс не выделит средства на масштабные закупки ракет для восполнения военных запасов, израсходованных в ходе конфликта с Ираном. Речь идёт о потенциальных компенсационных выплатах оборонным корпорациям RTX и Lockheed Martin при отмене заказов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Белого дома.

По оценкам Пентагона, без необходимого финансирования американские вооружённые силы столкнутся с нехваткой нескольких видов боеприпасов. В частности, дефицит крылатых ракет JASSM может составить 347 единиц. Закупки противоракет SM-3 Block IIA, согласно расчётам, сократятся со 136 до 12 штук.

Кроме того, под угрозой окажется выполнение планов по приобретению крылатых ракет Tomahawk и перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Эти оценки содержатся в обращении Административно-бюджетного управления Белого дома к законодателям. Ведомство призывает Конгресс ускорить выделение денег в рамках следующего законопроекта о временном финансировании правительства США.

Действующая временная мера по финансированию федеральных ведомств действует до 11 декабря. Если законодатели не согласуют необходимые ассигнования, американским властям придётся пересматривать планы закупок. В таком случае могут возникнуть дополнительные расходы из-за условий многолетних контрактов с оборонными производителями.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не подписал документы на передачу Украине 48 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам бывшего комика, дальнейшая судьба поставки зависит от решения американского министра.