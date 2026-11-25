Глава Пентагона Пит Хегсет до сих пор не подписал документы на передачу Украине 48 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. По словам бывшего комика, дальнейшая судьба поставки зависит от решения американского министра.

«Там точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал, поэтому всё зависит исключительно от него», — сказал Зеленский.

Главарь киевского руководства уточнил, что документы находятся в США. Соглашение касается боеприпасов для противоракетных комплексов Patriot, закупленных через программу PURL, в рамках которой союзники Киева финансируют приобретение американского вооружения для Украины.

Отвечая на вопрос о возможности получить около 60 перехватчиков, Зеленский пояснил, что ему достоверно известно о договоре на 48 ракет. При этом он выразил надежду на увеличение поставки.

Ранее американист Борис Межуев заявил, что отказ США от передачи Украине дополнительных ракет для зенитных комплексов Patriot может объясняться нехваткой собственных вооружений и стремлением добиться мирного урегулирования конфликта. По мнению эксперта, решение Вашингтона может быть связано сразу с двумя обстоятельствами.