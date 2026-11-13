В Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако эпидемиологическая ситуация остаётся в пределах нормы. Ни один из установленных эпидпорогов не превышен, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас мы наблюдаем сезонный рост заболеваемости, в том числе в связи с возвращением школьников с каникул. Такая динамика полностью соответствует текущему эпидсезону, ни один из эпидемиологических порогов не превышен», — рассказала вице-мэр.

Среди выявляемых случаев гриппа сейчас чаще всего встречается вирус типа А подтипа H1N1. По данным столичных медиков, в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме, а его продолжительность составляет в среднем четыре-пять дней.

При этом увеличения числа госпитализаций в Москве не зафиксировано. Городские поликлиники и больницы продолжают работать в штатном режиме, необходимая медицинская помощь оказывается без дополнительных ограничений.

Власти столицы напоминают о возможности бесплатно привиться от гриппа. Сделать это можно в городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах вакцинации, расположенных возле станций метро и Московских центральных диаметров.