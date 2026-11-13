Ракова заявила об отсутствии превышения эпидпорога по гриппу в Москве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако эпидемиологическая ситуация остаётся в пределах нормы. Ни один из установленных эпидпорогов не превышен, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сейчас мы наблюдаем сезонный рост заболеваемости, в том числе в связи с возвращением школьников с каникул. Такая динамика полностью соответствует текущему эпидсезону, ни один из эпидемиологических порогов не превышен», — рассказала вице-мэр.
Среди выявляемых случаев гриппа сейчас чаще всего встречается вирус типа А подтипа H1N1. По данным столичных медиков, в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой форме, а его продолжительность составляет в среднем четыре-пять дней.
При этом увеличения числа госпитализаций в Москве не зафиксировано. Городские поликлиники и больницы продолжают работать в штатном режиме, необходимая медицинская помощь оказывается без дополнительных ограничений.
Власти столицы напоминают о возможности бесплатно привиться от гриппа. Сделать это можно в городских поликлиниках, а также в 18 мобильных пунктах вакцинации, расположенных возле станций метро и Московских центральных диаметров.
Вакцинацию лучше не откладывать до пика заболеваемости. Как объясняла Life.ru специалист столичного Роспотребнадзора Анна Хромкова, для формирования иммунной защиты после прививки требуется примерно две-три недели. Особенно важно заранее защититься пожилым людям, детям, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. При этом вакцина снижает риск тяжёлого течения гриппа и осложнений, но не защищает от всех возбудителей ОРВИ.