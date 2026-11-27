Российский военнослужащий Эдуард Звягинцев после перестрелки с украинскими солдатами почти месяц находился в непосредственной близости от их позиций. Получив ранение, он самостоятельно оборудовал укрытие и продолжил передавать по радиостанции сведения о передвижениях Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

Во время выполнения задачи боец обнаружил двух украинских военных. По его словам, он заметил у них шевроны с флагом Украины и сразу вступил в бой. Оба солдата были убиты. Однако находившийся поблизости третий военнослужащий ВСУ открыл огонь и ранил Звягинцева. После перестрелки российский военный отошёл примерно на 100–150 метров. Осмотреть ранение ему пришлось с помощью камеры телефона, которую он использовал вместо зеркала. Там он обработал рану и остался дожидаться дальнейших событий.

Звягинцев продолжил наблюдение за украинскими подразделениями. Почти месяц он передавал сослуживцам по рации информацию об их перемещениях, а также предупреждал о приближении беспилотников, включая тяжёлые дроны «Баба-яга». Через его позицию впоследствии начали проходить другие российские военнослужащие. После выполнения задачи военнослужащего эвакуировали в тыл.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» организовали живой уголок, в котором поселились спасённые в зоне СВО животные. Военнослужащие выхаживают раненых питомцев, кормят их и помогают обрести новый дом. Одной из самых необычных обитательниц живого уголка стала черепаха, которую военнослужащие обнаружили в заброшенном доме в селе Демидовка. Помимо черепахи, под опекой военных находятся кошки, собаки и хорёк, а раньше у бойцов жила даже обезьяна.