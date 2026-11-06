Российский военнослужащий Виктор Шкуро восемь суток удерживал позицию и вёл разведку, несмотря на ранение после атаки украинского FPV-дрона. Как сообщили в Минобороны РФ, рядовой получил травму во время захвата опорного пункта ВСУ, но самостоятельно оказал себе помощь и отказался от эвакуации.

«Оказав себе первую помощь, включавшую остановку кровотечения, наложение индивидуального перевязочного пакета и иммобилизацию повреждённого участка, Виктор отказался от эвакуации и продолжил выполнять задачи по обороне занимаемой позиции», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, в течение восьми дней Шкуро следил за передвижениями украинских военных, передавал информацию об их действиях, корректировал огонь и поддерживал связь с соседними подразделениями. В результате российские бойцы сохранили контроль над опорным пунктом до прибытия подкрепления.

В Минобороны также рассказали о младшем сержанте гвардии Евгении Конюшко, который из автомата АК-74М сбил два украинских FPV-дрона. Беспилотники приближались к российскому расчёту БПЛА, однако военный вовремя заметил угрозу, занял позицию и открыл прицельный огонь.

После этого Конюшко вместе с сослуживцами продолжил воздушную разведку. Военные обнаружили миномётную позицию ВСУ и передали её координаты по радиосвязи. Затем российская артиллерия, по информации ведомства, уничтожила цель.