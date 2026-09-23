«Раньше были друзьями»: Макрон выдал разочарование в Зеленском

Кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание на реакцию Владимира Зеленского во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Нью-Йорке. В эфире своего YouTube-канала он предположил, что поведение украинского политика могло разочаровать французского лидера.

«Это странно, раньше они ведь были друзьями», — сказал он.

Христофору отметил, что при встрече Макрон широко раскинул руки, готовясь обнять Зеленского, однако тот, по его наблюдению, ответил заметно сдержаннее. Журналист счёл такую реакцию необычной на фоне прежних публичных контактов политиков.

«Зеленский разочаровал Макрона. Тут нет никаких сомнений», — заявил Христофору.

Переговоры прошли в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В эти дни город принимает двусторонние встречи мировых лидеров и общеполитические прения Генассамблеи.

Ранее Life.ru писал о тех же объятиях Зеленского и Макрона в Нью-Йорке. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник тогда иронично прокомментировал опубликованные кадры встречи, на которых политики пожимают друг другу руки и обнимаются.