Рапопорт: Кашпировский перед смертью говорил о проблемах со здоровьем

Анатолий Кашпировский перед последним отъездом рассказал актёру Александру Рапопорту о проблемах со здоровьем. Они договорились увидеться после возвращения экстрасенса в сентябре, однако встретиться вновь не успели. Об этом Рапопорт рассказал аif.ru.

Их последний разговор состоялся примерно в июне. Кашпировский тогда собирался сходить на спектакль Рапопорта и попросил посоветовать постановку. Во время беседы он сообщил, что уезжает и проходит обследование из-за проблем со здоровьем. После возвращения в сентябре Кашпировский намеревался прийти на спектакль, однако обещанная встреча не состоялась.

Ранее стало известно, что Кашпировский боролся с раком желчных протоков в последние месяцы жизни — болезнь успела дать метастазы в печень. Онкологическое заболевание у него обнаружили в апреле. Поводом для обращения к врачам стали проблемы с желчными протоками: медики извлекли камни и установили стенты, чтобы восстановить их проходимость. Летом состояние Кашпировского ухудшилось. После месяца сильных болей в животе он вновь оказался в больнице.