Расчёсывала волосы племяннице: В Бразилии 22-летняя королева красоты погибла от молнии

В бразильском городе Алмас, штат Токантинс, от удара молнии погибла 22-летняя Ана Беатрис Араужо Феррейра, обладательница титула «Королева родео». Трагедия произошла 3 октября во дворе дома её матери, сообщает Need To Know.

Семья собралась на обед. Ана находилась на улице и расчёсывала волосы племяннице, когда в неё ударила молния. По словам брата девушки, в тот момент небо было пасмурным и шёл небольшой дождь.

Родные доставили Феррейру в больницу живой, однако позднее она скончалась от полученных травм. Незадолго до происшествия девушка искупала своего пятилетнего сына и отправила его в дом.

В июне Ану избрали «Королевой родео» на 27-й ярмарке ExpoAlmas. Она также училась на физиотерапевта. Организаторы праздника выразили соболезнования семье и отметили её любовь к местным традициям. Обстоятельства гибели расследует полиция.

Ранее Life.ru сообщал о гибели женщины от удара молнии в Индии. 46-летняя Гита Бай возвращалась домой после работы в поле, когда её поразил разряд. Родственники доставили пострадавшую в больницу, но спасти её не удалось.