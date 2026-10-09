Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 06:19

Расчёт «Гиацинта-К» уничтожил мешавший продвижению ВС РФ опорник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Расчёт новейшей САУ «Гиацинт-К» уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), который замедлял продвижение российских штурмовых групп в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позицию обнаружил расчёт разведывательного беспилотника. Координаты цели оперативно передали командованию, после чего к работе подключили артиллеристов 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

По данным ведомства, «Гиацинт-К» нанёс точечные удары не только по опорному пункту, но и по пунктам управления БПЛА и живой силе украинских подразделений.

Поражённые подразделения ВСУ находились в зоне окружения в Харьковской области. Все выявленные цели, по данным министерства, были уничтожены.

Сводка СВО 9 октября: ВС РФ заняли Аннополье, ВСУ разбиты у Красного Лимана, Киев оставили без света, украинская делегация едет в США
Сводка СВО 9 октября: ВС РФ заняли Аннополье, ВСУ разбиты у Красного Лимана, Киев оставили без света, украинская делегация едет в США

Ранее российские расчёты беспилотников уничтожили шесть ретрансляторов и крупный склад наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины на Добропольском направлении. Антенны обнаружили операторы БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar