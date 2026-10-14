Вооружённые силы Российской Федерации нанесли серию ударов беспилотниками семейства «Герань» по промышленным и инфраструктурным объектам на территории Украины, работающим в интересах противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав кадры объективного контроля боевой работы.

По данным оборонного ведомства, операторы БПЛА из состава отдельного разведывательного батальона беспилотных систем «Варяг» успешно поразили производственные корпуса завода «КСМ протек», расположенного в Киевской области. Кроме того, точным ударом была выведена из строя подстанция распределительных электрических сетей в районе Вышгорода.

Помимо этого, расчетам бригады «Варяг» удалось поразить ряд важных целей глубоко в тылу украинских войск. Среди уничтоженных объектов — радиолокационная станция СТ-68, крупный логистический центр, а также железнодорожный локомотив, находившийся на одном из перегонов.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского о попадании баллистической ракеты в киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью удара по украинской столице. Глварь киевского руководства пожаловался, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты практически на подлёте к городу, а союзники не предупредили Киев о пусках.