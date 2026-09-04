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Опубликовано 4 сентября, 03:10

Расчёты ПВО с полуночи сбили 35 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё 12 украинских беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 35.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в своём телеграм-канале.

С начала суток расчёты ПВО сбили 23 дрона на подлёте к Москве
С начала суток расчёты ПВО сбили 23 дрона на подлёте к Москве

Ранее Сочи и ФТ «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников Вооружённых сил Украины. В жилых домах и зданиях выбиты стёкла, мелкие очаги возгорания потушены. Кроме того, произошло возгорание на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.

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Тимур Хингеев
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