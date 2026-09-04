Расчёты ПВО с полуночи сбили 35 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Системы противовоздушной обороны перехватили ещё 12 украинских беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых дронов достигло 35.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он в своём телеграм-канале.

Ранее Сочи и ФТ «Сириус» подверглись массированной атаке беспилотников Вооружённых сил Украины. В жилых домах и зданиях выбиты стёкла, мелкие очаги возгорания потушены. Кроме того, произошло возгорание на территории нефтебазы. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные и специальные службы.