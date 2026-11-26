Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников и ракеты во время ночной атаки на Ростовскую область. Воздушные цели перехватили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Батайске и нескольких районах региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, атака затронула семь районов области: Азовский, Верхнедонской, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Шолоховский и Зерноградский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в телеграм-канале.

Экстренные службы продолжают работу.

Ранее силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Есть сбитые воздушные цели. Беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ставропольского края. Жителей призвали не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.