Расчёты ПВО уничтожили более 20 БПЛА и ракеты в Ростовской области 26 ноября
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Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников и ракеты во время ночной атаки на Ростовскую область. Воздушные цели перехватили в Таганроге, Ростове-на-Дону, Батайске и нескольких районах региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, атака затронула семь районов области: Азовский, Верхнедонской, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Шолоховский и Зерноградский.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в телеграм-канале.
Экстренные службы продолжают работу.
Ранее силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Есть сбитые воздушные цели. Беспилотная опасность сохраняется на всей территории Ставропольского края. Жителей призвали не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.
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