Украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за предложение вернуться к обсуждению вступления Украины в НАТО. В публикации в соцсети X она также обратилась к супруге французского лидера Брижит Макрон с призывом «держать его на поводке».

Гавришко возмутили заявления президента Франции, который на фоне требований Москвы предложил вновь поднять вопрос о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе.

«Когда вы решаете изображать крутого парня на закате своей политической карьеры, зная, что кому-то другому придётся расхлёбывать ваше дерьмо», — написала историк.

Свою критику она адресовала не только самому Макрону, но и его супруге. Гавришко призвала Брижит вмешаться и держать мужа «на поводке», дав понять, что считает его внешнеполитические инициативы безответственными.