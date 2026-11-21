«Расхлёбывать ваше дерьмо»: В Киеве требуют у жены Макрона «держать его на поводке»
Украинский историк Гавришко призвала жену Макрона «держать его на поводке»
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Украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за предложение вернуться к обсуждению вступления Украины в НАТО. В публикации в соцсети X она также обратилась к супруге французского лидера Брижит Макрон с призывом «держать его на поводке».
Гавришко возмутили заявления президента Франции, который на фоне требований Москвы предложил вновь поднять вопрос о возможном членстве Киева в Североатлантическом альянсе.
«Когда вы решаете изображать крутого парня на закате своей политической карьеры, зная, что кому-то другому придётся расхлёбывать ваше дерьмо», — написала историк.
Свою критику она адресовала не только самому Макрону, но и его супруге. Гавришко призвала Брижит вмешаться и держать мужа «на поводке», дав понять, что считает его внешнеполитические инициативы безответственными.
Напомним, после встречи «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября Макрон заявил, что вопрос членства Украины в НАТО вновь приобрёл актуальность, в том числе с точки зрения будущей европейской безопасности. По его мнению, после завершения конфликта Киев сохранит многочисленную армию и значительные запасы вооружений.