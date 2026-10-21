Европейские политики всё чаще отдают предпочтение оборонным проектам, оставляя социальные нужды населения без должного внимания. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что интересы военно-промышленных компаний становятся для руководства ряда стран важнее запросов собственных граждан.

Такую позицию Шойгу изложил на совещании, где обсуждались меры противодействия деструктивной деятельности некоммерческих организаций, работающих в России.

Секретарь Совбеза добавил, что европейские лидеры не только продвигают курс на милитаризацию, но и открыто поддерживают связанные с ними предприятия оборонной отрасли. Одновременно, по его словам, власти продолжают выделять ресурсы на помощь Киеву и противостояние Москве.

«Лидеры европейских государств избрали путь на милитаризацию, открыто лоббируют интересы аффилированных военно-промышленных корпораций, цинично игнорируя мнение и потребности собственных граждан», — заявил Шойгу.

В подтверждение своих слов он обратился к финансовым планам Евросоюза на 2028–2034 годы. По словам Шойгу, предлагаемый бюджет предусматривает существенное сокращение расходов на различные социальные и экономические программы.

При этом финансирование военной сферы, как указал секретарь СБ, предполагается увеличить сразу в десять раз. Отдельно он обратил внимание на намерение сохранить многомиллиардную поддержку Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны на фоне стремительной милитаризации продолжают оказывать военную поддержку Украине. По его словам, речь идёт не только о поставках вооружений. Европейские государства также направляют Киеву инструкторов, амуницию и боеприпасы.