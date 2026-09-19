Расходы США на войну с Ираном достигли $43,6 млрд

Военная кампания США против Ирана обошлась американским налогоплательщикам в $43,6 млрд по состоянию на 3 сентября. Такие данные Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM), которое отвечает за операции прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке, направило в Конгресс.

«По состоянию на 3 сентября военные операции против Ирана обошлись в 43,6 миллиарда долларов», — написала журналистка Punchbowl News Бриана Рейли в соцсети X.

Из общей суммы $11,2 млрд США направили непосредственно на военные операции. Ещё $28,1 млрд ушли на пополнение запасов боеприпасов. На замену потерянной военной техники потребовалось $4,3 млрд.

Ранее Бюджетное управление Конгресса США оценило расходы Пентагона на военную кампанию против Ирана примерно в $38 млрд. Ведомство приводило расчёт по состоянию на 1 августа. Согласно прогнозу управления, при сохранении активности на уровне июля американские расходы на кампанию могли бы увеличиваться примерно на $3 млрд в месяц.