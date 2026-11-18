Заседание контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн» обернулось публичными разногласиями между США и европейскими союзниками. Представитель Пентагона Элбридж Колби раскритиковал удары ВСУ вглубь России, назвав их неэффективными, однако Германия и Великобритания выступили против такой оценки. Одновременно НАТО признала нехватку нескольких миллиардов евро для выполнения годового плана поддержки Киева. О разногласиях на встрече в Брюсселе сообщает Reuters.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что атаки по российской территории не приближают завершение конфликта и не мешают продвижению ВС РФ на фронте. Более того, по его оценке, удары по гражданской инфраструктуре способны лишь укрепить решимость российского общества и готовность Москвы к дальнейшей эскалации.

Американский чиновник отдельно упомянул атаки на склады маркетплейса Wildberries. При этом Колби подчеркнул, что Вашингтон не предлагает ограничить Украину исключительно оборонительными действиями. США считают более эффективным применение беспилотников средней дальности для нарушения российской военной логистики и сдерживания наступления на линии боевого соприкосновения.

Однако позиция Пентагона вызвала резкое несогласие в Берлине. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал «довольно глупой» критику ударов по российским стратегическим объектам, которые используются в военных целях. По его мнению, вместо этого союзникам следует обсуждать российские атаки на украинскую энергетическую, водопроводную и отопительную инфраструктуру.

На сторону немецкого министра встал глава британского Минобороны Уэс Стритинг. Он выразил уверенность, что украинские удары по российским объектам ослабляют военные возможности Москвы и позволяют Киеву выигрывать время. Генсек НАТО Марк Рютте также поддержал право Украины атаковать логистические узлы противника, однако в прямую полемику с американским представителем вступать не стал.

Разногласия возникли на фоне пересмотра Вашингтоном собственных военных приоритетов. Колби предупредил, что США намерены сосредоточить больше сил в Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, речь идёт не об отказе от Европы, а о переходе к более сбалансированным отношениям с союзниками, которые должны взять на себя большую часть ответственности за собственную безопасность.

Дополнительной проблемой для участников «Рамштайна» стало финансирование военной помощи Киеву. Рютте признал, что до установленной на 2026 год цели в €70 миллиардов пока не хватает нескольких миллиардов. Генсек выразил осторожную надежду, что необходимые средства удастся собрать до конца года, но обратил внимание на неравномерное распределение расходов между союзниками.