Евросоюз рассматривает возможность пополнения будущего бюджета за счёт нового сбора с крупнейших компаний. Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил ограничить круг плательщиков предприятиями с годовым оборотом свыше 750 миллионов евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Инициатива касается нового источника доходов европейского бюджета, известного как Corporate Resource for Europe (CORE). Ранее Еврокомиссия предлагала распространить сбор на компании с годовым оборотом от 100 миллионов евро, однако эта идея вызвала возражения ряда государств ЕС.

Теперь Кошта рассчитывает смягчить условия, чтобы вывести из-под действия нового сбора часть бизнеса. Согласно обсуждаемому варианту, платить его должны будут только компании, чей годовой оборот превышает 750 миллионов евро.

По информации Politico, предложение направлено на преодоление разногласий между участниками Евросоюза. Новые источники бюджетных поступлений стали одним из главных спорных вопросов при согласовании следующего финансового плана объединения.

Особенно осторожно к дополнительной нагрузке на бизнес относится Германия. Берлин и другие противники первоначальной инициативы опасаются, что новый сбор ухудшит конкурентоспособность европейских предприятий. Сторонники дополнительных доходов, напротив, рассчитывают сократить потребность в прямых взносах государств в общий бюджет.

Переговоры касаются многолетнего финансового плана ЕС на 2028–2034 годы. Еврокомиссия первоначально предложила бюджет объёмом почти два триллиона евро, предусмотрев дополнительные расходы на оборону, конкурентоспособность, инфраструктуру и другие приоритеты.

Для финансирования этих задач Брюссель рассматривает несколько новых источников поступлений, включая корпоративный сбор. Однако участникам объединения ещё предстоит согласовать как общие расходы, так и механизм распределения финансовой нагрузки.

Предложение Кошты пока не стало окончательным решением. Для введения нового источника доходов потребуется согласие государств — членов ЕС и прохождение предусмотренных европейским законодательством процедур. Пока неизвестно, позволит ли повышение порога до 750 миллионов евро достичь компромисса.

Ранее Life.ru сообщал, что Макрон и Мерц могут договориться о бюджете ЕС в декабре, но при одном условии. Канцлер Германии согласился рассмотреть новые общеевропейские налоги, однако выступил против дополнительного сбора с крупных компаний. Одним из возможных компромиссов называлось сокращение бюджетных расходов на 200 миллиардов евро в сочетании с поиском дополнительных источников доходов.