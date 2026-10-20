Макрон и Мерц могут договориться о бюджете ЕС в декабре, но при одном условии

Евросоюз может согласовать новый семилетний бюджет уже в декабре, если президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц сумеют преодолеть оставшиеся разногласия. После затяжных споров позиции Парижа и Берлина начали сближаться, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Сдвиг произошёл после того, как Мерц поддержал предложение Макрона ввести новые общеевропейские налоги для пополнения бюджета. Немецкий канцлер согласился рассмотреть соответствующие инициативы, за исключением дополнительного налога для крупных компаний.

Возможным компромиссом может стать сокращение расходов на €200 миллиардов с одновременным привлечением новых источников дохода. Однако конкретные суммы и параметры соглашения пока не согласованы. По словам источников издания, Евросоюзу предстоит существенно урезать финансирование сразу по нескольким направлениям.

На саммите 15–16 октября лидеры ЕС так и не смогли договориться о бюджете на 2028–2034 годы. Страны, вносящие наибольшие суммы в общую казну, отвергли первоначальный план Еврокомиссии на €1,76 триллиона, а государства — получатели помощи выступили против сокращения расходов на €141 миллиард.

Теперь председателю Евросовета Антониу Коште предстоит подготовить новый компромисс к внеочередному саммиту 26 ноября. Окончательное соглашение рассчитывают заключить до конца года, однако для этого потребуется поддержка всех 27 стран объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что разногласия Макрона и Мерца поставили под угрозу согласование семилетнего бюджета Евросоюза. Берлин требовал масштабного сокращения расходов, тогда как Париж отказывался урезать общеевропейские программы. Позиции обоих политиков осложняют внутренние проблемы: Мерц опасается дополнительного давления оппозиции, а Макрон — усиления своих соперников перед президентскими выборами 2027 года.