В Калифорнии с новой силой разгорелся спор вокруг имени легенды Голливуда Джона Уэйна. Аэропорт, названный в его честь почти полвека назад, предлагают переименовать из-за неоднозначного наследия актёра и его высказываний о расовых меньшинствах. Об этом сообщает Daily Mail.

С инициативой выступил председатель совета округа Ориндж Дуг Чаффи. Он предложил вернуть воздушной гавани первоначальное название — аэропорт округа Ориндж. Вопрос вынесен на заседание местных властей 1 декабря, где депутатам предстоит решить судьбу исторического имени.

Поводом для нового обсуждения стали споры вокруг кандидатуры Уэйна для включения в Зал славы округа Ориндж. Ранее местные власти отказались поддержать его выдвижение после критики взглядов актёра. Особое возмущение вызвали его заявления о превосходстве белых, прозвучавшие в интервью журналу Playboy в 1971 году.

Аэропорт получил имя Джона Уэйна в 1979 году, вскоре после смерти артиста. До этого он около 40 лет назывался Orange County Airport. В официальных документах сторонники переименования предлагают отказаться от персонального названия и подчеркнуть принадлежность воздушной гавани всему округу. Ежегодно аэропорт обслуживает около 11,7 миллиона пассажиров.

Однако инициатива понравилась далеко не всем. В социальных сетях развернулась дискуссия о том, стоит ли пересматривать память об известных людях из-за их давних высказываний. Один из пользователей назвал возможное переименование не прогрессом, а очередной попыткой переписать историю под предлогом инклюзивности.

Джон Уэйн стал одним из главных символов американского кинематографа XX века, прославившись ролями в вестернах и военных фильмах. В 1970 году он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Настоящее мужество». Теперь его имя вновь оказалось в центре спора о том, как оценивать наследие знаменитостей прошлого.

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