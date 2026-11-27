Популярный российский актёр Александр Рапопорт, который играет Воланда в Московском классическом театре, мечтает о роли обычного человека с непростой судьбой. Артист признался, что среди уже сыгранных ролей ему трудно выбрать главную.

Александр Рапопорт мечтает сыграть обычного человека. Видео © Пятый канал

«Хочу сыграть роль нормального человека с историей. Такого, за плечами которого будет непростой жизненный путь. Мечтаю об этом и думаю, что такая возможность появится», — признался собеседник Пятого канала.

Известность звезде принёс сериал «Зона», где он сыграл вора в законе. В фильме «Нюрнберг» ему досталась роль советского психиатра. На театральную сцену артист выходил в образах Каренина и Порфирия Петровича.