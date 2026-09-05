«Расплатились кошками»: Невестка Куклачёва пошутила о покупке короны «Миссис Россия»

Победительница конкурса «Миссис Россия 2026» Марина Куклачёва с иронией прокомментировала слухи о том, что её победа якобы была куплена. В интервью РИА «Новости» она пошутила, что за титул «расплатились кошками».

После объявления результатов в Сети появились предположения о нечестном судействе. Некоторые пользователи связали победу Куклачёвой с её родством с народным артистом РСФСР Юрием Куклачёвым — она является невесткой знаменитого клоуна. Сами разговоры победительницу не задевают. Напротив, внимание она воспринимает как дополнительный стимул.

«Это очень хорошо. Я люблю, когда вот так говорят. Я вообще люблю, когда обо мне говорят. Если о тебе не говорят, ты мёртвый. Поэтому говорите, что хотите, посылайте мне энергию, а я буду на вашей энергии расти», — сказала Куклачёва.

По её словам, одна из причин слухов — именно громкая фамилия. Она призналась, что родство с Юрием Куклачёвым имеет для неё две стороны: с одной — привлекает внимание, с другой — заставляет окружающих связывать её достижения со знаменитым артистом.

«Фамилия звёздная, конечно, имеет двойственность. С одной стороны, она громкая. Юрий Куклачёв дал направление своему роду, но при этом есть Юрий Куклачёв и всё, что к нему прилагается», — объяснила она.

Напомним, актриса, режиссёр и хореограф Театра кошек Куклачёва Марина Куклачёва стала победительницей конкурса «Миссис Россия 2026», финал которого прошёл в московском «Москонцерт холле». Корону ей вручила прошлогодняя обладательница титула Екатерина Семёнова из Магнитогорска. Также Куклачёва получила «Космический кубок» и право на создание собственного клипа, а в 2025 году она уже была победительницей «Миссис Москва».