Расстрел дроноводов обернулся сменой командира: Что произошло в 72-й бригаде ВСУ

Командование 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ сменилось после инцидента с гибелью пятерых операторов беспилотников в Харьковской области. Подполковник Роман Рейтор лишился должности, а его место занял Ярослав Доминицкий, ранее служивший начальником штаба другого соединения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, новым комбригом назначили 33-летнего подполковника Доминицкого, прежде занимавшего пост начальника штаба 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ. При этом российские силовики утверждают, что у офицера имеется судимость за кражу, а также несколько случаев привлечения к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кадровые перестановки, как утверждает источник ТАСС, последовали за резонансным происшествием под Харьковом, где были застрелены пятеро украинских военнослужащих, занимавшихся управлением беспилотниками. Именно после этого случая Рейтор был отстранён от командования. Подробности обстоятельств расстрела и возможной ответственности бывшего комбрига в сообщении не раскрываются.

Смена руководства бригады сопровождалась ещё одним примечательным событием. По данным источника агентства, вскоре после назначения Доминицкого в расположение подразделения приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Утверждается, что до этого он успел посетить несколько других воинских частей. Российские силовики связывают поездки Ермака с попыткой укрепить его политические позиции.