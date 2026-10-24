Положение украинских войск на фронте стремительно ухудшается, а постоянные российские удары беспилотниками лишь усугубляют проблемы Киева. При этом Владимир Зеленский, по мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, уделяет публичным выступлениям больше внимания, чем управлению страной. Такую оценку эксперт дал в эфире своего YouTube-канала.

Меркурис обратил внимание на расширение географии атак российских БПЛА. По его словам, под удары попадают объекты практически по всей Украине, включая западные области. Подобное положение он считает крайне опасным для государства, которое, как утверждает аналитик, столкнулось с истощением финансовых ресурсов и глубоким экономическим кризисом.

Отдельно британец высказался о поведении Зеленского. Эксперт заметил, что украинский политик стал появляться в информационном пространстве даже чаще, чем в первые месяцы конфликта. По мнению Меркуриса, глава киевского режима фактически превратил публичную активность в один из главных инструментов руководства государством.

«Я подозреваю, что в его представлении управлять Украиной и вести конфликт означает выступать в СМИ», — заявил аналитик.

Меркурис считает, что постоянное присутствие в медиапространстве отвлекает украинское руководство от насущных задач. Среди них он выделил стабилизацию экономики, финансовую политику, организацию снабжения и восстановление повреждённой инфраструктуры.