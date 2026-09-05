Растительные жиры нашли в сливочном масле для белгородской школы

Нарушения выявили в двух образцах сливочного масла одного производителя, отобранных в Белгородской и Нижегородской областях. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на результаты исследований Роспотребнадзора.

Первый продукт проверили в Красненской средней школе имени М. И. Светличной. В масле «Белорусское. Крестьянское» жирностью 72,5% специалисты обнаружили растительные жиры, которых не должно быть в натуральном сливочном масле.

Ещё один образец продукции ООО «ВМЖК» отобрали в нижегородском гипермаркете «Лента» на улице Родионова. Состав жиров в масле «Традиционное» марки «Село Ивашево» жирностью 82,5% также отличался от заявленного. Кроме того, экспертиза выявила 329 мг/кг бензойной и 292 мг/кг сорбиновой кислоты. Эти консерванты не были указаны на упаковке, а их применение при изготовлении такого масла, по данным источника, не допускается.

Производитель зарегистрирован в подмосковном Дмитрове. Роспотребнадзор объявил компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сведений об изъятии партий из оборота и жалобах на самочувствие в публикации не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал, как автоматическая проверка на кассах предотвратила 2,19 млн продаж масложировой продукции с нарушениями. Чаще всего система выявляла товары, которые уже были выведены из оборота, но поступили на кассу повторно, — на них пришлось 41% блокировок. Ещё 24% случаев связаны с отсутствием данных о вводе продукции в продажу. Некорректные коды маркировки обнаружили в 21% операций. Просроченными оказались 12% товаров, а оставшиеся 2% получили коды, которые не прошли криптографическую проверку.