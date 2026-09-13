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Опубликовано 13 сентября, 09:38

«Растворился в воздухе»: Загадочный золотистый шар переполошил деревню под Ярославлем

Жители деревни под Ярославлем сообщили о загадочном светящемся шаре

Жители деревни Родионово в Ярославской области пожаловались на загадочный светящийся объект, который якобы неоднократно появляется в окрестностях населённого пункта. Некоторые сельчане даже связывают его появление с гибелью животных, однако подтверждений такой связи нет. Об этом сообщает SHOT.

Одним из первых необычное явление заметил мужчина, возвращавшийся с рыбалки. По его словам, золотистый шар бесшумно двигался навстречу ему над дорогой. Рыбак достал телефон и снял объект.

Очевидец утверждает, что спустя некоторое время шар внезапно исчез, оставив после себя лёгкую дымку. Снимок необычного объекта появился в соцсетях ещё в начале сентября и вызвал споры о его происхождении.

Загадочный золотистый шар переполошил деревню под Ярославлем. Фото © Telegram / SHOT

Загадочный золотистый шар переполошил деревню под Ярославлем. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, о загадочном «госте» знают и другие жители Родионово. Они рассказывают о необычном поведении птиц при его появлении, а некоторые связывают объект с гибелью домашних и диких животных. Доказательств того, что эти события действительно связаны, не приводится.

Версии о природе шара расходятся. Часть местных жителей считает его шаровой молнией. Опрошенный ранее журналистами физик также допускал такую возможность, однако подчёркивал, что достоверно установить происхождение объекта по одной фотографии нельзя.

В соцсетях звучат и более экзотические объяснения — вплоть до так называемых орбов, которым сторонники эзотерических представлений приписывают сверхъестественное происхождение. Научных подтверждений такой трактовки нет.

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Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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