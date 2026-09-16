Ратко Младича в тюрьме перед кончиной пичкали горстью неизвестных таблеток

В Гаагском трибунале Ратко Младич перенёс пять инсультов и инфаркт, а лечение было плохим. Ему приносили горсть разных таблеток, и невозможно было понять, что именно дают. Об этом «Ленте.ру» рассказала Елена Гуськова, иностранный член Сербской академии наук и искусств.

Гуськова посещала Младича в камере в составе комитета поддержки, созданного сотрудниками Госдумы. В тюрьму при трибунале нельзя проносить даже блокнот с ручкой, но однажды ей разрешили. Она записывала всё, что он говорил. Позже сотрудники трибунала забрали блокнот, чтобы дополнить базу обвинений.

Также она рассказала о церемонии прощания с Младичем. Представителей нескольких российских СМИ туда не пустили. Три группы телевизионщиков не были пропущены, им сказали: «Вас в списках нет».

По словам Гуськовой, информация об инциденте дошла до Москвы. Это вызвало реакцию, но подробности она не уточнила.

27 августа 2026 года в Гааге умер Ратко Младич. Что известно о причине смерти, сколько ему было лет, за что генерала осудили пожизненно и как он связан со Сребреницей — в материале Life.ru.