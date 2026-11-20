Финская активистка Салли Райски заявила, что детей украинских беженцев в европейских странах используют для испытания лекарственных препаратов, в том числе успокоительных и психотропных средств. По её утверждению, несовершеннолетних изымают из семей под различными предлогами, после чего помещают в медицинские учреждения. Об этом она рассказала РИА «Новости».

В качестве примера Райски привела историю украинской женщины, чью дочь, как утверждается, поместили в психиатрическую больницу ещё до официального лишения матери родительских прав. По словам активистки, женщина впоследствии заметила серьёзные изменения в состоянии ребёнка.

«Она говорит: «Что вы сделали с моим ребёнком? Она просто никакая. Вот сейчас у неё на самом деле психические проблемы», — передала Райски слова матери.

Активистка предположила, что подобные случаи могут использоваться для испытаний медикаментов. По её версии, детям сначала устанавливают психиатрические диагнозы, после чего назначают препараты, которые могут находиться на стадии тестирования.

«Очень любят, особенно в сфере фармы, медицины, пробовать какие-то новые лекарства, успокоительные», — заявила Райски.

Она также утверждает, что психиатрические учреждения Германии и Швейцарии переполнены, а ожидание лечения может занимать от трёх до шести месяцев.

Ранее Салли Райски рассказала о 79 предполагаемых случаях изъятия детей из украинских семей в Германии. По словам активистки, родители пытаются вернуть несовершеннолетних, однако сталкиваются с серьёзными трудностями. Она также заявляла о существовании организаций, которые помогают украинским семьям добиваться воссоединения с детьми.