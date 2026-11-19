Российская делегация во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне познакомилась с новым руководителем аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Мы познакомились с новым руководителем администрации [Дональда Трампа] господином Миллером», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков признался, что пока не готов давать характеристику американскому чиновнику. При этом он выразил уверенность, что президент США руководствовался определёнными соображениями при выборе нового главы аппарата.

«Раз Трамп его выбрал, наверное, это человек, подходящий для выполнения задач на ближайшие два года», — отметил помощник президента России.

Стивен Миллер возглавил аппарат Белого дома 9 ноября 2026 года, сменив на этом посту Сьюзи Уайлс. До назначения он занимал должность заместителя руководителя аппарата и считался одним из наиболее влиятельных советников Трампа по вопросам внутренней безопасности и миграционной политики.

Знакомство российской делегации с новым американским чиновником состоялось 19 ноября на полях саммита АТЭС. Двусторонняя встреча Путина и Трампа продолжалась около 35–40 минут. По словам Ушакова, лидеры обсудили украинское урегулирование, российско-американские отношения и подготовку к трёхсторонним переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином.